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Вратарь «Реала» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
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Вратарь «Реала» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает «Советский спорт».
Эта информация стала известна после публикации итоговых результатов голосования болельщиков, проведенного Союзом европейских футбольных ассоциаций.
Навас получил 55% голосов и опередил второго претендента на звание «лучший игрок недели» — нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, сообщает официальный сайт УЕФА.
Напомним, что на прошедшей неделе Навас отметился восемью сейвами в воротах "Реала" в ответной встрече против «Баварии» и смог помочь своей команде выйти в финал турнира.
Ранее сообщалось, что Навас и Мане номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, но в итоге награда досталась костариканцу.
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