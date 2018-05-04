Вратарь «Реала» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 

Об этом сообщает «Советский спорт».
Эта информация стала известна после публикации итоговых результатов голосования болельщиков, проведенного Союзом европейских футбольных ассоциаций.
Навас получил 55% голосов и опередил второго претендента на звание «лучший игрок недели» — нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, сообщает официальный сайт УЕФА.
Напомним, что на прошедшей неделе Навас отметился восемью сейвами в воротах "Реала" в ответной встрече против «Баварии» и смог помочь своей команде выйти в финал турнира.
Ранее сообщалось, что Навас и Мане номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, но в итоге награда досталась костариканцу.