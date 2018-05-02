Джеррард: «Ливерпуль» может доставить проблемы «Реалу», если выйдет в финал»

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов. Мадридцы на «Сантьяго Бернабеу» сыграли вничью с «Баварией» (2:2) и вышли в финал благодаря победе в Мюнхене (2:1).

«Реал» практически весь матч оборонялся. «Бавария» может сожалеть о результате, потому что они доминировали, и на мой взгляд, смотрелись лучше. Если посмотреть на то, как сегодня играет «Ливерпуль», то они способны создать проблемы «Реалу», если выйдут в финал», — сказал Джеррард в эфире BT Sport.

«Ливерпуль» 2 мая в Риме сыграет против «Ромы» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч мерсисайдцы выиграли (5:2).