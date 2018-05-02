Ещё
Джеррард: «Ливерпуль» может доставить проблемы «Реалу», если выйдет в финал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джеррард: «Ливерпуль» может доставить проблемы «Реалу», если выйдет в финал» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов. Мадридцы на «Сантьяго Бернабеу» сыграли вничью с «Баварией» (2:2) и вышли в финал благодаря победе в Мюнхене (2:1).
«Реал» практически весь матч оборонялся. «Бавария» может сожалеть о результате, потому что они доминировали, и на мой взгляд, смотрелись лучше. Если посмотреть на то, как сегодня играет «Ливерпуль», то они способны создать проблемы «Реалу», если выйдут в финал», — сказал Джеррард в эфире BT Sport.
«Ливерпуль» 2 мая в Риме сыграет против «Ромы» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч мерсисайдцы выиграли (5:2).
SPORT24.ru: последние новости
Загитова готовит короткую программу под музыку из мюзикла «Призрак оперы» Марсело: «Арбитры часто ошибаются не в нашу пользу, так что сейчас я промолчу» Арбелоа: «Не понимаю, почему еще есть люди, не болеющие за «Реал»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Потонешь как камень»: Емельяненко обвинили в фальшивых боях13
Назван первый финалист Лиги чемпионов6
Британцы ополчились на Кафельникова10
Родченков наносит ответный удар135
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение