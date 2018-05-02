Фанаты «Ливерпуля» признались в любви к «Лацио» перед матчем с «Ромой»

Фанаты «Ливерпуля», которые прибыли в Рим на ответный матч с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов, решили подразнить болельщиков соперника. Об этом сообщает Football Italia. В центре столицы Италии поклонники английской команды исполнили кричалку посвящённую бывшему капитану Стивену Джеррарду , а затем начали скандировать: «Мы любим тебя, „Лацио“!». Встреча между командами состоится 2 мая и начнётся в 21:45 мск. Ранее сообщалось, что актёр Рассел Кроу ответил тренеру Клоппу на предложение сыграть против «Ромы» за английскую команду.