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Фанаты «Ливерпуля» признались в любви к «Лацио» перед матчем с «Ромой»
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Фанаты «Ливерпуля» признались в любви к «Лацио» перед матчем с «Ромой» 

RT на русском 1 час назад
Фанаты «Ливерпуля», которые прибыли в Рим на ответный матч с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов, решили подразнить болельщиков соперника.
Об этом сообщает Football Italia.
В центре столицы Италии поклонники английской команды исполнили кричалку посвящённую бывшему капитану Стивену Джеррарду, а затем начали скандировать: «Мы любим тебя, „Лацио“!».
Встреча между командами состоится 2 мая и начнётся в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что актёр Рассел Кроу ответил тренеру Клоппу на предложение сыграть против «Ромы» за английскую команду.
RT на русском: последние новости
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