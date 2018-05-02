Серена Уильямс — о будущих детях, сексисме и беременности

На экраны выходит фильм о Серене Уильямс . Американка рассказала, что хочет родить ещё двоих детей, при этом у неё большие планы и на корте.

На экраны выходит документальный фильм о Серене Уильямс — «Быть Сереной». В Нью-Йорке премьера уже состоялась, а телевизионный дебют на HBO состоится 2 мая. Съёмки пятисерийной документальной ленты проходили в прошлом году во время беременности. В картине будут показаны кадры и интервью, ранее никогда не демонстрировавшиеся на ТВ или в Интернете. «Зрители увидят самые главные моменты моей жизни, в том числе чрезвычайно трудное и эмоциональное рождение ребёнка. В фильме будет глава и о лучшем дне в моей жизни — свадьбе. Ну и, конечно, сам теннис, ведь я возвращаюсь в большой спорт», — объяснила Серена.

Её роды действительно получились очень сложными. Врачам пришлось делать кесарево сечение из-за того, что у малыша начал снижаться пульс. К счастью, девочка Алексис-Олимпия родилась здоровой, а вот новоиспечённой маме на следующий день стало плохо. Серена начала кашлять и с трудом дышала, но, тем не менее, она смогла выбежать из палаты и попросила медсестру срочно дать ей таблетку. Но ситуация только ухудшалась: у Уильямс разошлись швы от кесарева сечения, началось сильное кровотечение, и врачам пришлось делать внеплановую операцию.

Серена провела в больнице полтора месяца, она толком не могла подняться с кровати, поэтому за ребёнком почти постоянно ухаживал её супруг Алексис Оганян . Оганян в конце апреля отпраздновал свой 35-летний юбилей. Он является совладельцем социального новостного сайта и гордится тем, что имеет армянские корни: чуть более 100 лет назад его прабабушка и прадедушка пережили геноцид армян. Сам Алексис родился в Нью-Йорке и до встречи с Сереной не любил теннис, но теперь он и играет сам, и приходит на стадион, а свою супругу называет королевой. А после рождения дочки Алексис купил несколько билбордов и сделал на них надписи: «Величайшая мама всех времён!».

Как королева познакомилась с будущим королём? Это было в Риме. Серена пошла на завтрак и увидели огромного парня (рост Алексиса — 196 см). Уильямс решила разыграть молодого человека, подошла к нему и сказала: «Аккуратно, по полу бегает краса!». Никакой крысы не было, а сам розыгрыш удался.

Сейчас Серена всё свободное время старается посвящать дочке. «Мы с ней никогда не расстаёмся больше, чем на 24 часа», — говорит Серена. «В жизни я совсем другая, чем на корте. Большинство людей знают меня как спортсменку, но с супругом и дочкой я становлюсь другим человеком».

Комната Олимпии наполнена погремушками и различными детскими игрушками, но есть и один предмет, который выделяется на фоне остальных. Речь о кубке за победу на Australian Open-2017. Дело в том, что его Уильямс завоевала уже будучи беременной. «Это была моя идея, ведь по сути тот турнир выиграла она», — объясняет мама.

Серена признаётся, что рождение дочки повлияло на её взгляды на жизнь. Только за последний год она поняла, что женщинам ещё долго придётся биться за свои права, чтобы иметь те же возможности, что и мужчинам. «Я хочу, чтобы Олимпия могла достичь всего того, что и любой человек, в том числе мужчина. Я не хочу, чтобы её пол как-то ограничивал её возможности».

Будучи беременной Уильямс приняла участие в обнажённой фотосессии. Серена стремилась показать, что женщинам на поздней стадии беременности не нужно надевать бесформенные платья и скрывать своё тело. «Не бойтесь отличаться от других. Нет ничего плохого, чтобы выделяться на фоне остальных».

А до того Уильямс, ещё без живота, снялась в более эротичной фотосессии для Sports Illustrated. В 2015 году она стала первой темнокожей спортсменкой в истории, которая получила от этого журнала престижную награду «Спортсмен года» (единая награда для представителей обоих полов). А как Серена решилась на откровенную фотосессию? «Моя подруга Каролина Возняцки регулярно участвует в съёмках. Мы хотели даже сделать совместную фотосессию, это не вышло, но именно она меня уговорила».

Уильямс вспоминает, что очень тщательно готовилась к съёмкам. Она подошла к ним даже более серьёзно, чем к подготовке к большому турниру. «Я в любом случае ем здоровую еду, но за некоторое время до съёмок я немного изменила свой рацион, чтобы лучше выглядеть. Мне пришлось как следует поработать в зале!».

Серена активно борется за права женщин, поэтому кумирами и примерами для подражания у неё всегда были представительницы слабого поля. «Главный пример для подражания — это мои мама и сестра Винус. На самом деле любая уверенная в себе женщина для меня уже кумир».

Неудивительно, что Уильямс так болезненно отреагировала на слова бывшего теннисиста и бизнесмена Иона Цириака, который в недавнем интервью заявил о том, что у Серены есть проблемы с лишним весом. «Я всегда говорю, что люди имеют право на своё мнение, но это был сексистский комментарий. Не только против меня, но и против женщин в целом. Я поговорю с ним на эту тему».

Цириак является владельцем турнира в Мадриде, и именно там Серена собирается провести свой первый старт за два месяца (соревнование пройдёт с 7 по 13 мая). Однако Уильямс сейчас думает не только о теннисе и о дочери, но и о будущих детях. «Мы решили с Алексисом, что хотим ещё двоих детей».

Серене уже 36. Она продолжает карьеру и не собирается её заканчивать в ближайшее время. Когда же найти время на рождение ещё двоих малышей? «Вы знаете, я люблю, когда мне говорят слово „Нет“. Это меня по-хорошему злит, а про себя я отвечаю: „Да, я могу это“.