Серхио Рамос: Теперь мы хотим стать легендами!

— Мы снова пишем историю. Но теперь мы хотим стать легендами! — написал Рамос в своем твиттере.

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Баварией» и по сумме двух встреч (2:2, 2:1) вышел в финал турнира. Соперник «Реала» по финалу определится завтра во встрече между «Ливерпулем» и «Ромой» (5:2 после первой игры).

Hemos hecho historia. Ahora queremos ser leyenda. We wrote history again. Now we want to become legends. #APorLa13 #HalaMadrid pic.twitter.com/LbakCmBwTp

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 1 мая 2018 г.