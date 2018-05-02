Хайнкес: «Бавария» была лучше, «Реалу» следует поблагодарить Наваса

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал гостевую ничью с «Реалом» (2:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вылет из турнира.

«Как и моя команда, я разочарован невыходом в финал. Мы заслуживали этого. Однако я не являюсь меланхоликом и трезво оцениваю результат. Если брать во внимание два матча, «Бавария» была лучше. Мы были в состоянии пройти «Реал». В сегодняшнем матче обе команды сыграли хорошо, это был красивый футбол мирового уровня. Мы доминировали. «Реалу» следует поблагодарить Кейлора Навас за впечатляющую игру в воротах, особенно в концовке встречи», — приводит слова Хайнкеса официальный сайт УЕФА.