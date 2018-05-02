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Кан: «Я также пропускал подобный гол от „Реала“
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Кан: «Я также пропускал подобный гол от „Реала“ 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Легендарный в прошлом вратарь «Баварии» Оливер Кан объяснил причину ошибки кипера мюнхенцев Свена Ульрайха в полуфинале Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2).
— Очевидно, что у него в одно время было две мысли, он хотел поймать мяч рукой и также выбить его прочь. Такое бывает, у меня случалось подобное тоже против «Реала» (штрафной Роберто Карлоса). На следующее утро не хочется просыпаться, — заявил Кан в телеэфире на разборе игры.
Ульрайх «привез» второй гол в ворота своей команды на 20-й секунде второго тайма.
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