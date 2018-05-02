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Юпп Хайнкес — об ошибке Ульрайха: «Ужасно пережить такое»
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Юпп Хайнкес — об ошибке Ульрайха: «Ужасно пережить такое» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес после ответного полуфинала Лиги чемпионов против "Реала" (2:2), отметил, что в моменте со вторым голом Карима Бензема на вратаря мюнхенцев Свена Ульрайха зашло затмение. Голкипер допустил грубую результативную ошибку в самом начале второго тайма.
— Ульрайх запутался, на него зашло небольшое затмение. Он не знал, может ли он брать мяч в руки, — приводит пресс-служба УЕФА слова Хайнкеса. — Когда понял, что не может — занервничал, и случилось то, что случилось. Это ужасно для игрока — пережить такое. Это был неприятный момент для нашей команды, но у нас было много шансов, чтобы забить и Ульрайх в целом провел достойный матч.
Ульрайх остался один сидеть на газоне после финального свистка. Фото // Ульрайх капут. Самые страшные ляпа немецких голкиперов
Реал — Бавария
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