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Лэмпард: «Реал» уже не тот, что был последние несколько лет»
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Лэмпард: «Реал» уже не тот, что был последние несколько лет» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов. После победы в первом полуфинальном матче над «Баварией» в Мюнхене (2:1), мадридцы сыграли вничью на «Сантьяго Бернабеу» (2:2).
«Это не «Реал» последних лет. Они находятся на более низком уровне. По ходу Лиги чемпионов этого сезона мадридцы несколько раз полагались на удачу. Но мне интересно, смогут ли они снова выиграть Лигу чемпионов.
Что касается «Баварии», когда вы знаете, что заслужили победу, нет ничего хуже, чем такой результат», — сказал Лэмпард в эфире BT Sport.
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