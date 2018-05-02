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Лэмпард заявил о низком качестве футбола в «Реале»
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Лэмпард заявил о низком качестве футбола в «Реале» 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о выходе мадридского "Реала" в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Это не тот «Реал», что был в последние годы. Сейчас они показывает футбол более низкого качества. В этом розыгрыше Лиги чемпионов им много раз сопутствовала удача. Посмотрим, сумеют ли они снова выиграть турнир.
"Бавария"? Вы прекрасно знаете, что они заслужили победу, и нет ничего хуже получить такой результат", — сказал Лэмпард в эфире BT Sport.
Ранее капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился эмоциями от выхода команды в финал Лиги чемпионов.
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