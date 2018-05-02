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Букмекеры оценили шансы «Ромы» выбить «Ливерпуль» из Лиги чемпионов
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Букмекеры оценили шансы «Ромы» выбить «Ливерпуль» из Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Букмекеры.рф
Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Ливерпуль», который пройдёт сегодня, 2 мая. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. В первом матче победил «Ливерпуль» — 5:2.
Букмекеры отдают минимальное преимущество «Ливерпулю» и предлагают поставить на гостей за 2.45. Шансы «Ромы» на победу оценены коэффициентом 2.55. Поставить на ничью можно за 4.00.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.83, а на ТМ 3,5 гола — за 1.87.
Коэффициент на разгромную победу гостей — 8.00. Самые вероятные авторы голов — Мохамед Салах (1.60) и Эдин Джеко (1.95).
Ставки на проход «Ромы» принимаются за 8.00, а на проход «Ливерпуля» — за 1.07.
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