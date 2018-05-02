Перед матчем «Рома» — «Ливерпуль» на фанатов англичан напали с арматурой

На двух болельщиков «Ливерпуля» напали перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ромой». Об этом сообщает Mirror.

Как рассказал один из двух болельщиков, они вышли прогуляться, а когда возвращались обратно в отель, из ниоткуда вышли два человека и атаковали их. При этом у одного из нападавших была арматура.

В результате нападения один из английских фанатов получил незначительное повреждение. При этом болельщики «Ливерпуля» отметили, что вышли на улицу без символики мерсисайдской команды.

Всего в Риме ожидается около 5000 фанатов «Ливерпуля». Матч состоится 2 мая. Начало — в 21:45 мск.