Жером Боатенг: «Подбородки вверх, парни»

Защитник «Баварии»​ Жером Боатенг после ничьей с "Реалом" в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) подбодрил одноклубников. Немецкий клуб не смог выйти в финал турнира.

"Подбородки вверх, парни! Отличная битва, я горжусь вами. Поздравляю «Реал», — написал Боатенг в Твиттере.

Chin up boys! Great fight, I‘m proud of you. Congrats @realmadrid @ChampionsLeague pic.twitter.com/64ZznoATLX

