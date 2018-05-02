Полузащитник «Реала» Ковачич: без разницы, с кем играть в финале ЛЧ

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич рассказал о выходе команды в финал Лиги чемпионов после ответной встречи с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Мы рады выйти в третий финал подряд и должны хорошо к нему подготовиться. Зидан сказал мне, что я начну игру с «Баварией» в стартовом составе еще четыре дня назад, поэтому у меня было время подготовиться.

Что особенного в мадридском «Реале»? Команда. Мы всегда едины. «Рома» или «Ливерпуль»? Не имеет значения, с кем мы столкнемся", — сказал Ковачич.

Ранее главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением о предстоящем ответном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем и „Ромой“.