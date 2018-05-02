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Полузащитник «Реала» Ковачич: без разницы, с кем играть в финале ЛЧ
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Полузащитник «Реала» Ковачич: без разницы, с кем играть в финале ЛЧ 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич рассказал о выходе команды в финал Лиги чемпионов после ответной встречи с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мы рады выйти в третий финал подряд и должны хорошо к нему подготовиться. Зидан сказал мне, что я начну игру с «Баварией» в стартовом составе еще четыре дня назад, поэтому у меня было время подготовиться.
Что особенного в мадридском «Реале»? Команда. Мы всегда едины. «Рома» или «Ливерпуль»? Не имеет значения, с кем мы столкнемся", — сказал Ковачич.
Ранее главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением о предстоящем ответном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем и „Ромой“.
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