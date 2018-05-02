Ник Бонино: Мы просто играем в хоккей и знаем, что должны добиться хорошего результата

— Очень важно, когда ты на выезде играешь именно как команда. И не просто играешь, а живешь, находишься в дружном коллективе. Вы вместе ходите на ужины на выезде, нет никаких отвлекающих факторов. Вы полностью сосредоточены на хоккее. Просыпаетесь, идете на каток как на обычную работу. Мужская работа, во всех четырех звеньях. Мы не забиваем себе голову, не переживаем из-за ерунды. Мы просто играем в хоккей и знаем, что должны добиться хорошего результата, — приводит слова Бонино официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после двух встреч счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет в Виннипеге 2 мая и начнется в 3:00 по московскому времени.