Марсело: мяч попал в мою руку. Пенальти ли это? Думаю, да

Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело признался, что мяч попал ему в руку в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2, 4:3 по сумме двух матчей). «Да, мяч попал в мою руку. Пенальти ли это? Думаю, да, — сказал Марсело в разговоре с журналистами. Напомним, спорный эпизод случился на первой добавленной к первому тайму минуте. Мяч после подачи Йозуа Киммиха попал в выставленную руку Марсело, однако арбитр матча Джюнейт Чакыр проигнорировал эпизод, посчитав, что нарушения не было.