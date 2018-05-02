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Марсело: мяч попал в мою руку. Пенальти ли это? Думаю, да
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Марсело: мяч попал в мою руку. Пенальти ли это? Думаю, да 

Чемпионат.com 26 минут назад
Фото: Soccer News
Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело признался, что мяч попал ему в руку в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2, 4:3 по сумме двух матчей). «Да, мяч попал в мою руку. Пенальти ли это? Думаю, да, — сказал Марсело в разговоре с журналистами.
Напомним, спорный эпизод случился на первой добавленной к первому тайму минуте. Мяч после подачи Йозуа Киммиха попал в выставленную руку Марсело, однако арбитр матча Джюнейт Чакыр проигнорировал эпизод, посчитав, что нарушения не было.
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