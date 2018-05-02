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Марсело: «Арбитры часто ошибаются не в нашу пользу, так что сейчас я промолчу»
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Марсело: «Арбитры часто ошибаются не в нашу пользу, так что сейчас я промолчу» 

SPORT24.ru 42 минуты назад
Защитник ”Реала” Марсело прокомментировал спорный эпизод, произошедший в первом тайме ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2). Под занавес тайма мяч попал в руку Марсело, но арбитр Джюнейт Чакыр пенальти не назначил.
"Мяч попал мне в руку. Но я никогда не комментирую судейство. Арбитры часто ошибаются не в нашу пользу, так что сейчас я промолчу. Было очень сложно принять решение в том эпизоде, так как обзор закрывало много игроков.
Я счастлив выйти в очередной финал. Это был трудный матч. Я рад за Наваса и Бензема, они заслужили такой матч, как этот", — приводит слова Марсело Marca.
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