Арбелоа: не понимаю, как ещё есть люди, которые не болеют за «Реал»

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа после ответного матча с мюнхенской «Баварией» (2:2, 4:3 по сумме двух матчей) прокомментировал третий подряд выход команды в финал Лиги чемпионов.

«Нас называли покойниками, но мы снова в финале, как и всегда. Поздравляю команду, которая никогда не переставала верить. Вы стали историей величайшего клуба мира. Мы в Киеве!

Хороша была вся команда, но особенно Навас и Бензема, и в этом есть высшая справедливость. Речь шла не о том, чтобы заткнуть кому-то рты. Они выкладываются ради команды, ради партнеров, ради самой игры. Вы молодцы!

Я не понимаю, как ещё есть люди, которые не болеют за «Реал». Это добровольный отказ от счастья», — написал Арбелоа в своём «твиттере».