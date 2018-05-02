Гари Невилл выбрал команду сезона в АПЛ 

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выбрал команду текущего сезона в английской Премьер-Лиги.
Так, в число лучших бывший футболист включил: Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кайла Уокера ("Манчестер Сити"), Венсана Компани ("Манчестер Сити"), Яна Вертонгена ("Тоттенхэм"), Эндрю Робертсона ("Ливерпуль"), Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Давида Силву ("Манчестер Сити"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити"), Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Роберто Фирмино ("Ливерпуль").