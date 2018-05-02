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Кроос: мы безжалостно использовали ошибки «Баварии»
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Кроос: мы безжалостно использовали ошибки «Баварии» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал результаты ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:2). Об этом сообщает «Советский спорт».
"Бавария" сегодня была невероятно опасна. Они провели два очень хороших матча. В обоих матчах нам пришлось много побегать. Но в итоге мы прошли дальше и это самое главное.
Мы безжалостно использовали ошибки «Баварии». Именно ради таких матчей ты и играешь в футбол", — приводит слова Крооса пресс-служба мюнхенского клуба.
Ранее бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело заявил о том, что нарушил правила во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией».
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