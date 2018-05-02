Кроос: мы безжалостно использовали ошибки «Баварии»

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал результаты ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:2). Об этом сообщает «Советский спорт».

"Бавария" сегодня была невероятно опасна. Они провели два очень хороших матча. В обоих матчах нам пришлось много побегать. Но в итоге мы прошли дальше и это самое главное.

Мы безжалостно использовали ошибки «Баварии». Именно ради таких матчей ты и играешь в футбол", — приводит слова Крооса пресс-служба мюнхенского клуба.

Ранее бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело заявил о том, что нарушил правила во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией».