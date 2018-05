Гари Линекер: «Этот футбол Лиги чемпионов так предсказуем»

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер после ничьей "Реала" с «Баварией»​ в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) посетовал на предсказуемость футбола. Также ему не понравилась игра в защите.

"Какая угрюмая, оборонительная игра. Этот футбол Лиги чемпионов так предсказуем!" — написал Линекер в Твиттере.

Such a dour, defensive game. This Champions League football is so predictable.

Реал — Бавария