Сарр подписал новый контракт с «Марселем»

Полузащитник «Марселя» Буна Сарр подписал новый контракт. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение 26-летнего француза рассчитано до 2022 года.

В текущем сезоне Сарр сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 3 голевые передачи.

🔒 in for the future!@BounaSarr_10 put ✒️ to 📄 today to finalize an extension of his contract with @OM_Officiel until 2022. ⚪️🔵 | https://t.co/zEzpoteKd5 pic.twitter.com/lMea6m5GlD

— Olympique Marseille (@OM_English) 2 мая 2018 г.