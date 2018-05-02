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Кейлор Навас: «Реалу» пришлось непросто, но мы вышли в финал"
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Кейлор Навас: «Реалу» пришлось непросто, но мы вышли в финал" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Голкипер "Реала" Кейлор Навас после выхода в финал Лиги чемпионов отметил, что его команде пришлось тяжело. Мадридцы сыграли вничью с «Баварией» (2:2) и одержали победу по сумме двух встреч.
— Это была очень сложная игра, — цитирует пресс-служба клуба Наваса. — «Бавария» — отличная команда, и нам пришлось непросто, но мы в финале, поэтому очень счастливы. Мы создаем историю. Собираемся подготовиться к финалу с большим желанием выиграть, уважая соперника, с которым придется сыграть.
Мы должны поблагодарить болельщиков за поддержку, которую они нам оказали. Мы должны насладиться этим мигом, и продолжать играть с тем же настроем.
Реал — Бавария
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