Жуков уходит из ОКР в Думу, Овечкин забил по-бейсбольному, «Реал» в финале ЛЧ со скандалом

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 2 мая.

ОЛИМПИЗМ. Жуков не идет на выборы Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков принял решение не участвовать в выборах главы организации. По его словам, он сильно загружен в Госдуме

КУБОК СТЭНЛИ. Торжество капитана Бейсбольный гол Александра Овечкина заставил трибуны Питтсбурга замолчать. «Вашингтон» с помощью специального приема своего капитана победил «Пингвинз» в третьем матче серии плей-офф НХЛ — и вырвался вперед.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Реал" : контракт с дьяволом «Реал» выиграл две Лиги чемпионов подряд — и снова в финале. Обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР делится впечатлениями от противостояния мадридцев с «Баварией», в котором немецкая команда продемонстрировала великолепный футбол, однако не сумела выбить соперника.

ГЕРОИ. Из грязи в короли Сезон «Реала» спасают Кейлор Навас и Карим Бензема . «Бавария» осталась без финала Лиги чемпионов, не сумев пробить костариканского вратаря и удержать французского нападающего, чье будущее в мадридском клубе чаще всего оказывается под вопросом.

РЕАКЦИЯ. «Реал» в финале из-за ошибки вратаря «Баварии» и судейства" Обзор европейских СМИ: все дружно называют причину победы мадридцев над мюнхенцами. «Судьи — ключевые игроки матча» — это еще и мнение игроков немецкого клуба.

ЗЕНИТ. Что будет Манчини за уход в сборную Италии? Итальянская федерация говорит, что Роберто Манчини готов уйти из "Зенита" . Двухлетний контракт со сборной Италии и желание разорвать соглашение с петербуржцами — рассказываем все, что известно на данный момент, а также разбираемся в том, имеет ли право Манчини вести переговоры без разрешения клуба.

СПАРТАК. В «Ювентусе» думают о Каррере Издание La Repubblica снова напомнило, что руководство «Ювентуса» готово пригласить тренера "Спартака" Массимо Карреру, если не сможет удержать Массимилиано Аллегри. По данным «СЭ», итальянский специалист не намерен покидать красно-белых.

ИСТОРИЯ. «Жила у тренера, он же платил зарплату» Удивительная история 25-летней пловчихи Виталины Симоновой . О том, как выживала дисквалифицированная за допинг чемпионка.

ЭКСКЛЮЗИВ. «Нет сомнений — Овечкин лучший русский игрок НХЛ». Интервью Коннора Макдэвида Репортаж спецкора «СЭ» с товарищеского матча Латвия — Канада (1:6) и суперэксклюзив — разговор с лучшим бомбардиром двух последних сезонов НХЛ Коннором Макдэвидом. Не только про чемпионат мира, который стартует в Дании в пятницу.

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