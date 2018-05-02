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Почти 30 кг бургеров съели москвичи в ходе соревнований в Сокольниках
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Почти 30 кг бургеров съели москвичи в ходе соревнований в Сокольниках 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Сокольниках 29 и 30 апреля 2018 г. прошли соревнования по скоростному поеданию бургеров, в ходе которых было съедено почти 30 кг блюда. Об этом Агентству городских новостей сообщили в пресс-службе организатора конкурса — Black Star Burger.
«Москвичи съели почти 30 кг бургеров в Сокольниках. В соревновании по скоростному поеданию бургеров победили участники, которые успели съесть гигантский «Мегабургер» весом более 1 кг за 10 минут. Всего в конкурсе участвовали 24 человека», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в первый день мероприятия состоялся турнир для любителей — из 16 человек были выбраны четыре победителя в мужской и женской команде. В конкурсе среди профессионалов за приз боролись восемь спортсменов, в том числе Кирилл Сарычев, президент Всемирной федерации по пауэрлифтингу без экипировки, и фитнес-блогер Игорь Войтенко. Первой к финишу пришла спортсменка Елена Лысова, второе и третье призовые места разделили между собой мужчины. Финалистам вручили сертификаты на посещение бургерных.
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