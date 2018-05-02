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Алексей Кручинин: «Уверен, что Кравцова ждет большое будущее»
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Алексей Кручинин: «Уверен, что Кравцова ждет большое будущее» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин считает, что его партнера Виталия Кравцова ждет большое будущее. Кручинин уверен, что Кравцова не подстерегает «звездная болезнь».
— В следующем сезоне ваш партнёр по команде Виталий Кравцов сможет показывать тот же хоккей, что в прошедшем плей-офф?
— Я уверен, что у Виталия большое будущее, и всё будет хорошо. Он очень ответственно подходит к тренировкам и играм, всегда действует с максимальной отдачей, — цитируют "Известия" Кручинина. — Конечно, даже в этих условиях никто не застрахован от спадов. Особенно сейчас, когда на него свалилась слава в таком возрасте. Но ничего, он это перетерпит. Да и я с другими опытными игроками «Трактора» стараюсь ему помочь избежать головокружения от успехов. Так что мы все с оптимизмом ждём следующий сезон. Сейчас надо съездить в отпуск, хорошо отдохнуть и готовиться к следующему розыгрышу.
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