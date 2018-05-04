Форвард «Трактора» Кручинин: 18-летнего Кравцова ждет большое будущее в хоккее

"Я уверен, что у Виталия большое будущее, и все будет хорошо. Он очень ответственно подходит к тренировкам и играм, всегда действует с максимальной отдачей. Конечно, даже в этих условиях никто не застрахован от спадов. Особенно сейчас, когда на него свалилась слава в таком возрасте.

Но ничего, он это перетерпит. Да и я с другими опытными игроками «Трактора» стараюсь ему помочь избежать головокружения от успехов. Так что мы все с оптимизмом ждем следующий сезон. Сейчас надо съездить в отпуск, хорошо отдохнуть и готовиться к следующему розыгрышу", — цитирует Кручинина газета «Известия»

В минувшем сезоне 18-летний Кравцов провел 50 матчей, в которых набрал 18 очков (10 шайб+восемь передач).