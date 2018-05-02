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Каррик стал обладателем награды «Особенное признание» от «МЮ»
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Каррик стал обладателем награды «Особенное признание» от «МЮ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник ”Манчестер Юнайтед” Майкл Каррик стал обладателем награды «Особенное признание» от клуба. Трофей был передан 36-летнему хавбеку на церемонии вручения наград по итогам сезона.
Напомним, Каррик, выступавший за «МЮ» на протяжении 12 лет, завершит карьеру по окончании нынешнего сезона и войдет в тренерский штаб манкунианцев.
"Честно говоря, я не ожидал этого. Я не очень эмоциональный человек, но вся эта церемония и те слова, которые сегодня сказал тренер — это то, что я мог представить лишь в самых смелых мечтах 12 лет назад, когда приехал сюда.
Я всегда выкладывался на полную. У меня было невероятное время, и я с нетерпением смотрю в будущее. Надеюсь, я проведу еще один матч, но и без того я благодарен за все. Я доволен тем, как заканчивается моя карьера. Я превратился в одного из фанатов клуба. Поддерживаю «МЮ» всегда и везде. У нас великолепный командный дух, который нужно сохранить”, — цитирует Каррика официальный сайт «МЮ».
Каррик поиграл в АПЛ не только за «МЮ», но и за «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Он дебютировал в лиге в сезоне-1999/2000. За всю карьеру на клубном уровне он провел 705 матчей и забил 34 гола. На его счету 34 матча за сборную Англии.
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