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Моуринью не исключил, что Каррик получит должность в «МЮ»
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Моуринью не исключил, что Каррик получит должность в «МЮ» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о будущем полузащитника Майкла Кэррика, который по окончании сезона завершит карьеру футболиста.
"Должен признать, что расставаться с великими футболистами — это одна из самых сложных вещей в моей долгой тренерской карьере. В этот раз постараемся сделать так, чтобы никому не было грустно. Большой игрок уходит, но большой человек остается.
Хоть мы и хотим, чтоб Кэррик продолжил играть, но для него всегда найдется место в клубе", — сказал он.
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