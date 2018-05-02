Моуринью не исключил, что Каррик получит должность в «МЮ»

"Должен признать, что расставаться с великими футболистами — это одна из самых сложных вещей в моей долгой тренерской карьере. В этот раз постараемся сделать так, чтобы никому не было грустно. Большой игрок уходит, но большой человек остается.

Хоть мы и хотим, чтоб Кэррик продолжил играть, но для него всегда найдется место в клубе", — сказал он.