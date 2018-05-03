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Торреса и Тевеса ждут в Вашингтоне
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Торреса и Тевеса ждут в Вашингтоне 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Базирующийся в Вашингтоне клуб МЛС «Ди. Си. Юнайтед» намерен укрепить линию атаки за счет приглашения двух известных нападающих. В ближайшее время игроками столичного клуба могут стать испанец Фернандо Торрес и аргентинец Карлос Тевес.
Контракт 34-летнего Фернандо Торреса с мадридским «Алетико» закончится в конце мая и не будет продлен. Сам Торрес не хочет переходить в другой испанский клуб, а намерен провести несколько сезонов в другой лиге. Поэтому переход чемпиона мира 2010 года и двукратного чемпиона Европы в «Ди. Си» вполне возможен.
"Ди. Си. Юнайтед" не собирается ограничиваться приглашением Торреса. Клуб из столицы США собирается приобрести нападающего «Боки Хуниорс» Карорса Тевеса. 34-летний аргентинец обойдется «Ди. Си» в 2,5 миллиона евро.
В настоящее время «Ди. Си. Юнайтед» занимает предпоследнее, 10 место в Восточной конференции. Клуб испытывает проблемы с нападением, и если линия атаки не будет усилена, то «Ди. Си» рискует провалить сезон.
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