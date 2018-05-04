Нисканен: в «Вашингтоне» растёт вера, что можно победить ребят из «Питтсбурга»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (1:3, 2-2) в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Мы можем жаловаться на это, жаловаться на то, гадать по поводу того или сего. Но я думаю, что в нас растёт вера, что мы может победить этих ребят. Мы знаем, что для этого нам придётся играть очень, очень хорошо, но это возможно. Мы считаем, что можем это сделать. Нужно просто очень хорошо играть», — цитирует Нисканена официальный сайт НХЛ.