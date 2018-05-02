Британские футболисты прилетят на ЧМ‐2018 в сопровождении личной охраны

На время Чемпионата мира-2018 по футболу семьи спортсменов из Великобритании получат охрану. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Уточняется, что на борту официальной авиакомпании Футбольной ассоциации Англии полетят жены, дети, а также подруги британских спортсменов. Другие детали договоренностей между организацией и семьями футболистов не разглашаются «в рамках мер безопасности».

Более того, ранее газета The Sun сообщила о том, что британские футболисты прилетят на ЧМ-2018 в сопровождении личных поваров, а также привезут с собой свои продукты, в частности — кексы, томатный соус, шоколад, запеченные бобы и даже чай. Согласно сообщению издания, такие меры британцы принимают во избежание «отравлений».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Водной аркой и хлебом‐солью встретили кубок чемпионата мира по футболу во Владивостоке. Трофей чемпионата мира по футболу также посетитпобывает в ряде российских городов, а именно — в Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и в Москве.