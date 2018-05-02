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Модрич: некоторые люди всегда хотят свести к минимуму наш успех
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Модрич: некоторые люди всегда хотят свести к минимуму наш успех 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник "Реала" Лука Модрич поделился мнением о выходе команды в финале Лиги чемпионов после ничьей с «Баварией»​. Об этом сообщает «Советский спорт».
"За пять лет четыре раза выйти в финал трудно. Мы очень рады, потому что делаем нечто потрясающее и впечатляющее. Нам нужно сделать еще один шаг, и, надеюсь, мы сможем поднять еще один кубок ЛЧ над головой. Финал — это всегда сложно", — сказал футболист.
Модрич также ответил на вопрос о судействе в матче.
"Полемика всегда есть, когда мы играем. Я не видел момента с Марселу, и поэтому не могу его комментировать. Некоторые люди всегда хотят свести к минимуму наш успех. Мы привыкли к этому", — добавил он.
Ранее капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился эмоциями от выхода команды в финал Лиги чемпионов.
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