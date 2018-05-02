«Виннипег» победил «Нэшвилл», уступая 0:3, и вышел вперед в серии

«Виннипег Джетс» добыл волевую победу над «Нэшвилл Предаторз» в третьем матче полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча проходила на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге.

После первого периода «Джетс» уступали — 0:3, но сумели собраться и вырвать победу — 7:4. Две последние шайбы «Виннипег» забросил в пустые ворота, когда «Предаторз» поменяли вратаря на шестого полевого игрока в попытках отыграться.

В составе победителей по дублю оформили Блэйк Уилер и Дастин Бафлин , также в их активе по голевой передаче. Еще 3 (1+2) очка набрал Пол Штястны . Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 9 минут 36 секунд. Голкипер Пекка Ринне отразил 38 из 43 бросков по своим воротам.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Джетс».