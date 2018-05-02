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«Виннипег» победил «Нэшвилл», уступая 0:3, и вышел вперед в серии
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«Виннипег» победил «Нэшвилл», уступая 0:3, и вышел вперед в серии 

SPORT24.ru 1 час назад
«Виннипег Джетс» добыл волевую победу над «Нэшвилл Предаторз» в третьем матче полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча проходила на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге.
После первого периода «Джетс» уступали — 0:3, но сумели собраться и вырвать победу — 7:4. Две последние шайбы «Виннипег» забросил в пустые ворота, когда «Предаторз» поменяли вратаря на шестого полевого игрока в попытках отыграться.
В составе победителей по дублю оформили Блэйк Уилер и Дастин Бафлин, также в их активе по голевой передаче. Еще 3 (1+2) очка набрал Пол Штястны. Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 9 минут 36 секунд. Голкипер Пекка Ринне отразил 38 из 43 бросков по своим воротам.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Джетс».
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