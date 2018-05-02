Ещё
Лукас Васкес: «В целом „Реал“ был лучше „Баварии“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лукас Васкес: «В целом „Реал“ был лучше „Баварии“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий "Реала" Лукас Васкес после ничьей с «Баварией» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил, что мадридцам пришлось тяжело. Также он добавил, что игроки испанской команды были готовы к сопротивлению мюнхенцев.
— Мы знали, что это будет сложно, потому «Бавария» — отличная команда, что игроки и показали, — цитирует пресс-служба клуба Васкеса. — Я думаю, что в целом мы были лучше, поэтому и победили. «Баварии» было нечего терять. Мы знали, что придется тяжело, играть в обороне и использовать моменты.
Реал — Бавария
Спорт-Экспресс: последние новости
Зинедин Зидан: "Не хочу, чтобы Бэйл и Бензема уходили из "Реала". Они нам нужны" "Сантос" вышел в плей-офф Кубка Либертадорес Новая программа Загитовой будет под музыку "Призрака оперы"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Потонешь как камень»: Емельяненко обвинили в фальшивых боях19
Назван первый финалист Лиги чемпионов8
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Британцы ополчились на Кафельникова10
Фернандо может уйти из «Спартака»1
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение