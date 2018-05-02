Лукас Васкес: «В целом „Реал“ был лучше „Баварии“

Нападающий "Реала" Лукас Васкес после ничьей с «Баварией» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил, что мадридцам пришлось тяжело. Также он добавил, что игроки испанской команды были готовы к сопротивлению мюнхенцев.

— Мы знали, что это будет сложно, потому «Бавария» — отличная команда, что игроки и показали, — цитирует пресс-служба клуба Васкеса. — Я думаю, что в целом мы были лучше, поэтому и победили. «Баварии» было нечего терять. Мы знали, что придется тяжело, играть в обороне и использовать моменты.

Реал — Бавария