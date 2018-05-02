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Юпп Хайнкес: У «Ливерпуля» шансов на участие в финале побольше, чем у «Ромы»
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Юпп Хайнкес: У «Ливерпуля» шансов на участие в финале побольше, чем у «Ромы» 

Советский спорт 6 часов назад
— Финал прогнозировать нельзя. Наверное, у «Ливерпуля» шансов на участие в финале побольше, чем у «Ромы». Но это будет достаточно равный и упорный матч. Не могу выделить фаворита, — приводит слова Хайнкеса официальный сайт УЕФА.
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Добавим, что встреча пройдет 2 мая в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени. В первой встрече победу одержал английский клуб со счетом 5:2.
Ранее «Бавария» по сумме двух встреч уступила «Реалу» (2:2, 2:1), который стал первым финалистом текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
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