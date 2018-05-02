Юпп Хайнкес: У «Ливерпуля» шансов на участие в финале побольше, чем у «Ромы»

— Финал прогнозировать нельзя. Наверное, у «Ливерпуля» шансов на участие в финале побольше, чем у «Ромы». Но это будет достаточно равный и упорный матч. Не могу выделить фаворита, — приводит слова Хайнкеса официальный сайт УЕФА.

Юпп Хайнкес: Если вы видели оба матча, то согласитесь со мной — мы были сильнее

Добавим, что встреча пройдет 2 мая в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени. В первой встрече победу одержал английский клуб со счетом 5:2.