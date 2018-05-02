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Для бегунов «Майской грозы» на два часа перекроют центр Екатеринбурга
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Для бегунов «Майской грозы» на два часа перекроют центр Екатеринбурга 

e1.ru 22 минуты назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге сегодня перекроют центральные улицы из-за забега «Майская гроза». Бегуны пройдут дистанцию 3 или 10 километров вдоль набережной Городского пруда и по центру.
— На время проведения легкоатлетического пробега с 10:30 до 12:30 закроют проезд по улице 8 Марта от проспекта Ленина до Бориса Ельцина, а также по улице Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев, — уточнили Е1.RU в администрации Екатеринбурга.
Спортсмены традиционно стартуют в 11:00 от ДИВСа. Трасса пройдёт по набережной Городского пруда с выходом на улицу Бориса Ельцина.
Напомним, «Майская гроза» является подготовкой к марафону «Европа — Азия», который состоится 5 августа.
Как проходил забег в прошлом году, смотрите в нашем фоторепортаже.
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