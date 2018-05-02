Легендарный вратарь «Баварии» поддержал ошибшегося Ульрайха

Экс-голкипер «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан призвал не перекладывать всю вину за поражение мюнхенцев в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" на допустившего ошибку при втором мяче «сливочных» вратаря Свена Ульрайха , сообщает "Советский спорт"

"Очевидно, что в том моменте у Ульрайха в голове было две мысли одновременно — зафиксировать мяч и выбить его прочь. Такое случается со многими вратарями", — заявил он.

Также немец вспомнил свою ошибку в 2004 году в матче с мадридским клубом.

"Я сам пропускал подобный гол в матче с «Реалом». После такого обычно не хочется просыпаться на следующий день", — подытожил Кан.

"Бавария" сыграла вничью в ответном матче с мадридским «Реалом» — 2:2 (4:3). За счет победы в Мюнхене в финал прошла испанская команда.

Ранее сообщалось, что Лэмпард заявил о низком качестве футбола «Реала».