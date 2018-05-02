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Оливер Кан — об ошибке Ульрайха: «Со мной тоже случалось такое»
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Оливер Кан — об ошибке Ульрайха: «Со мной тоже случалось такое» 

Спорт-Экспресс 14 минут назад
Знаменитый немецкий вратарь Оливер Кан поддержал голкипера «Баварии» Свена Ульрайха, который допустил ошибку в 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" (2:2). По словам легендарного игрока, такое случается со многими вратарями.
— Очевидно, что в том моменте у Ульрайха было две мысли одновременно — зафиксировать мяч и отбить, — сказал Кан в эфире телеканала ZDF. — Такие вещи случаются. Даже у меня было такое в матче с «Реалом» (штрафной удар Роберто Карлоса. — Прим. «СЭ»). После такого ты не хочешь просыпаться на следующий день.
Ульрайх капут. Самые страшные ляпы немецких голкиперов
Реал — Бавария
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