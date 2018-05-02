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Скрытая камера: малышка смешно играет мускулами вместе с папой
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Скрытая камера: малышка смешно играет мускулами вместе с папой 

Letidor.ru 7 минут назад
Фото: Letidor.ru
Малыши никогда не дают скучать своим родителям и своим поклонникам в социальных сетях. Они всегда придумывают что-то новенькое, чем можно удивить и рассмешить публику. Видео, которое мы вам сегодня покажем, настоящий хит в интернете, его пользователи посмотрели более семи миллионов раз, и многие из них разместили это видео у себя на страницах. А все потому, что от этой обаятельной малышки невозможно оторвать глаз. Восьмимесячная девочка Хадли буквально взорвала Сеть роликом, который разместили у себя на канале ее родители. Как-то вечером, когда папа готовил малышку к вечернему купанию, он решил позабавиться с крохой. А девочка была рада его поддержать. Папа с дочкой, наверное, еще долго могли бы продолжать в том же духе, если бы девочка не заметила, что мама снимает их на мобильный телефон, и сразу засмущалась. Однако, несмотря на то что ролик получился непродолжительный, маме удалось запечатлеть этот веселый момент и поделиться с подписчиками. Если вы еще не видели этот безумно популярный ролик, скорее включайте видео в самом начале статьи!
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