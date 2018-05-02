Почти команда: 9 самых популярных многодетных футболистов в мире 

Дети — это хорошо, а много детей — еще лучше. По всей видимости, эти известные футболисты — командные игроки до мозга костей. В день рождения Дэвида Бекхэма (2 мая легендарному спортсмену исполняется 43 года) «Летидор» представляет своим читателям рейтинг зарубежных футболистов, которые прославились не только своей феноменальной игрой на поле, но и как самые фантастические многодетные папы в мире. Предлагаем вам побольше узнать о детях легендарных спортсменов. Рауль Гонсалес, 40 лет Дети: Хорхе (17 лет), Уго (15 лет), Эктор (12 лет), Матео (12 лет), Мария (8 лет) Бывшего капитана мадридского «Реала» вполне можно назвать фартовым мужчиной. Судите сами: он стал одним из самых результативных игроков королевского клуба за всю его историю («За здоровье футболиста и его левой ноги болельщики каждый день должны благодарить Бога» — любимая фраза телевизионных комментаторов в адрес Рауля и его игры на поле), обрел свое счастье с одной из самых красивых женщин Испании (модель Мамен Санс в свое время носила титул «Мисс Мадрид») и к тому же ни разу не был замешан в скандалах и историях про «походы налево». Ради семьи Мамен Санс оставила карьеру. И, как отмечают фанаты звездной семьи, результаты такого «полноценного погружения» в жизнь детей дают о себе знать. Все сыновья Рауля обожают футбол, а старший Хорхе, как отмечают футболисты, максимально схож по стилю игры со своим звездным папой. Только на именах сыновей у Рауля после ухода из профессионального спорта тандем с «Реалом» не закончился. В прошлом году бывший спортсмен заявил, что вступает на пост помощника генерального директора мадридского клуба Хосе Анхеля Санчеса. Флоран Малуда, 37 лет Дети: Келис (16 лет), Сатия (14 лет), Аарон (12 лет), Флора (8 лет), Талия (3 года) Футболист сборной Франции Флоран Малуда никогда не был «одиночкой». Во-первых, он рос в многодетной семье. Во-вторых, и его папа, и его мама, которые в свое время играли в футбол, считали этот вид спорта лучшим для мальчика (и ловкость развивается, и умение находить общий язык с людьми появляется). В-третьих, Флоран всегда считал футбол прекрасной возможностью посмотреть мир и познакомиться с огромным количеством интересных людей. В-четвертых, у 37-летнего спортсмена пятеро детей, а в такой семье, согласитесь, весьма «многолюдно». У Малуда всего один сын. Стоит ли удивляться, что спортсмен сделал все от него зависящее, чтобы Аарон всей душой полюбил футбол? — сказал Флоран Малуда в интервью ямайскому изданию The Gleaner. Криштиану Роналду, 33 года Дети: Криштиану Роналду — младший (7 лет), Матео (8 июня исполнится годик), Эва (8 июня исполнится годик), Алана Мартина (12 ноября исполнится годик) Перед вами, пожалуй, самый непредсказуемый мужчина на свете. Мы сейчас не только о его игре на поле (все-таки, согласитесь, пять премий «Золотой мяч» просто так не вручаются), но и о личной жизни. То нападающий «Реала» крутит роман с одной из самых красивых женщин на свете, то Ирина Шейк узнает, что у ее возлюбленного вот-вот появится на свет сын (не от нее, разумеется), то, о ужас, в одночасье счастье влюбленных разбивается вдребезги, то через несколько лет у него рождаются близнецы… На данный момент финалом «детской» эпопеи является четвертый ребенок Криштиану Роналду девочка Алана-Мартина, которую одному из самых дорогих футболистов в мире подарила его девушка Джорджина Родригес. Кстати, в своих интервью, Роналду не раз заявлял, что хочет стать папой семерых детей (как известно, цифра семь — любимое число футболиста). Интересно, успеет ли Криштиану получить семь «Золотых мячей» и родить еще троих детей до окончания своей футбольной карьеры? Как показывает практика, для этого мужчины нет ничего невозможного! Дети: Джемма (14 лет), Джеймс (12 лет), Эмили (10 лет), Джессика (8 лет) 245 голов за клубную карьеру (Оуэн играл за «Ливерпуль»), 40 голов за сборную Англии (включая четыре гола на мировых первенствах) — и это все притом что «футбольный вундеркинд», «золотой мальчик английского футбола» (именно так Оуэна называли и болельщики, и профессионалы), даже мальчишкой выходя на поле плечом к плечу с легендами футбола, уверял, что гол забить гораздо легче, чем заслужить уважение коллег по команде. — признался футболист в интервью Стэну Коллимару. Конечно, насчет «ни с чем не сравнимого ощущения» Оуэн немного преувеличил. Что-то подсказывает «Летидору», что Майкл был не менее счастлив, когда впервые брал на руки каждого из своих четверых детей. Чем сейчас занимается Оуэн, спросите вы. Отвечаем: нет, он не грезит тренерской карьерой (в 2013 году, когда Майкл завершил свою футбольную карьеру, он дал интервью официальному сайту ФИФА, где сказал, что не думает о тренерской должности). Бывший футболист решил идти в ногу со временем и выпустил собственную криптовалюту OWN. Дэвид Бекхэм, 43 года Дети: Бруклин (19 лет), Ромео (15 лет), Круз (13 лет), Харпер (6 лет) В прошлом году мы уже выводили «Формулу Дэвида» и писали, почему считаем Бекхэма лучшим отцом на свете. Утомлять подробностями вас не станем, просто почитайте нашу статью. Скажем лишь, что из года в год бывший игрок сборной Англии по футболу не теряет своих позиций в «рейтинге отцов». И вот почему. Он все так же позволяет ребятам увлекаться тем, что им нравится, а не тем, что по душе Дэвиду (напомним, как бы ни хотел глава семейства, ни один из сыновей спортсмена в конечном итоге не стал связывать свою жизнь с футболом). Он все так же не стесняется быть папой (он приходит на открытие выставки фотографий старшего сына, поддерживает среднего сына в его желании сниматься для модных брендов, закачивает себе на смартфон новые хиты в исполнении младшего сына и даже наносит себе на тело рисунки, которые своей детской ручкой вывела на бумаге единственная дочь Харпер). И это все притом что Дэвид и его жена Виктория считаются чуть ли не самыми строгими звездными родителями. Кстати, по поводу Дэвида и футбола. Звездный папа не оставил свою мечту. В апреле 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Бекхэм подтвердил свое намерение организовать в Майами клуб МЛС (высшей соккер-лиги Америки). Зинедин Зидан, 45 лет Дети: Энцо (23 года), Лука (19 лет), Тео (15 лет), Эльяс (12 лет) Да-да, мы не ошиблись — у легендарного футболиста четверо детей, и каждый из мальчиков не просто играет в футбол, а делает это потрясающе. Итог всем известен: сыновья Дэвида увлеклись кто фотографией, кто модой, кто шоу-бизнесом, а сыновья Зинедина решили пойти по стопам своего звездного отца. Энцо уже выходит на поле в основном составе мадридского «Реала» и забивает голы. Лука в 2017 году дебютировал в воротах «Реала» против сборной звезд MLS, Тео играет на позиции атакующего полузащитника юношеского «Реала», а Эльяс пока что играет в детской команде королевского клуба. Что касается самого Зидана, то с 4 января 2016 года он занимает пост главного тренера мадридского «Реала», где, кстати, в свое время Зизу играл плечом к плечу с Бекхэмом. Дети: Кай (9 лет), Клэй (5 лет), Кит (2 года), Кас (15 мая исполнится 3 месяца) О том, насколько Руни хорош на поле, знают и признают даже те, кто никогда не любил английский футбол (достаточно сказать, что Уэйн — самый молодой игрок, которому удалось забить гол за сборную Англии). Но вот по поводу того, насколько спортсмен хорош в жизни семейной, у многих возникают вопросы. Все помнят о скандале, который в 2010 году не обсуждал разве что самый ленивый. Напомним, Руни изменял своей беременной жене (тогда Колин вынашивала первенца) с проституткой. Однако это вовсе не означает, что Руни плохой отец. Он находит время на каждого из своих четверых сыновей. Особенно футболист гордится успехами старшего сына Кая. Во-первых, еще два года назад мальчик стал играть за одну из детских команд «Манчестер Юнайтед», во-вторых, Кай демонстрирует серьезные успехи в гольфе. Лионель Месси, 30 лет Дети: Тьяго (5 лет), Матео (2 года), Чиро (11 мая исполнится 2 месяца) Футбольные фанаты обожают следить за негласной борьбой Месси и Роналду: кто больше мячей забьет, кто в очередной раз получит «Золотой мяч», кто больше пожертвований сделает… А вот «Летидор» больше наблюдает за «отцовской» гонкой двух легендарных игроков. Правда, если оценивать сложившуюся ситуацию через призму традиций и правил, то тут победил Месси, ведь он через девять лет отношений все же повел под венец подругу детства Антонеллу Рокуццо, а Криштиану пока что не заикается про оформление отношений с Джорджиной Родригес, которая подарила ему дочь Алану-Мартину. Сосредоточимся на увлечениях детей. Тут у футболистов счет равный. Старший сын Роналду Криштиану два года назад начал свою футбольную карьеру (мальчик играет за детскую команду четвертого дивизиона Испании «Посуэло-де-Аларкон» и уже вовсю забивает голы). А старший сын Месси Тьяго примерно в то же время приступил к тренировкам в рамках проекта «Школа Барселоны», где занимаются дети вплоть до 5-летнего возраста. Как знать, может быть, через десять лет парни сыграют друг против друга, как это делают их великие папы? Джанлуиджи Буффон, 40 лет Дети: Луи Томас (10 лет), Дэвид Ли (8 лет), Леопольдо (2 года) Наблюдать за личной жизнью одного из самых титулованных вратарей в мире не менее интересно, чем за его профессиональными успехами. Тем более что голкипер «Ювентуса» и сборной Италии говорить о своей семье не очень любит. Об этом красноречивее всего свидетельствует тот факт, что о разладе Буффона с женой, Аленой Шередовой (модель подарила спортсмену двоих детей), никто не подозревал вплоть до того момента, пока пара официально не объявила о своем уже свершившемся разводе. Но интересно не это. Согласитесь, куда более любопытно, за кого болеют мальчишки Буффона. Думаете, они в восторге от Гонсало Игуаина или Леонардо Бонуччи? А вот и нет. Как признался сам отец семейства в одном из интервью, Луи Томас и Дэвид Ли болеют за игроков других сборных: О вкусах младшего сына легендарного вратаря говорить пока рано: Леопольдо всего два года. Но вполне вероятно, что мальчик будет любить футбол не меньше, чем его старшие братья, а то и больше. На днях футболист объявил о завершении спортивной карьеры, так что времени на семью у него явно станет больше. Фото: www.legion-media.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!