Хоккейная «Сибирь» подписала контракт с нападающим из Новокузнецка

Центральный нападающий Данил Романцев будет играть за новосибирский клуб два ближайших сезона.

До этого он выступал за новокузнецкий «Металлург» и был назван шестым бомбардиром ВХЛ, набрав сорок одно очко в сорока восьми матчах — четырнадцать шайб и двадцать семь результативных передач. Изначально Романцев был воспитанником ярославского «Локомотива», помимо него, он играл за «Югру», «Нефтехимик» и «Амур». В официальной группе «Сибири» ВКонтакте болельщики выразили энтузиазм по поводу перехода Романцева в команду, некоторые даже считают, что в Новосибирске он будет играть еще лучше, чем в Новокузнецке.