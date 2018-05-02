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Хоккейная «Сибирь» подписала контракт с нападающим из Новокузнецка
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Хоккейная «Сибирь» подписала контракт с нападающим из Новокузнецка 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Центральный нападающий Данил Романцев будет играть за новосибирский клуб два ближайших сезона.
До этого он выступал за новокузнецкий «Металлург» и был назван шестым бомбардиром ВХЛ, набрав сорок одно очко в сорока восьми матчах — четырнадцать шайб и двадцать семь результативных передач. Изначально Романцев был воспитанником ярославского «Локомотива», помимо него, он играл за «Югру», «Нефтехимик» и «Амур». В официальной группе «Сибири» ВКонтакте болельщики выразили энтузиазм по поводу перехода Романцева в команду, некоторые даже считают, что в Новосибирске он будет играть еще лучше, чем в Новокузнецке.
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