Валерий Рейнгольд: «Локомотив» заслужил стать чемпионом 

— Интрига не желает покидать этот чемпионат. Вот и после матча «Краснодар» — «Локомотив», в котором красно-зеленые могли оформить титул, но не сделали этого, «Спартак» и ЦСКА продолжают сохранять шансы на «золото».
— А что, «Краснодар» — разве не команда? Очень тяжело там играть. Тем более новый, заполненный до отказа стадион. В этом матче там был рекорд посещаемости. В принципе «Локомотив» здесь проиграл по делу. Хотя, конечно, по первому тайму ощущения, что все так сложится, не было. Первую половину «Локомотив» провел достойно, — цитирует Рейнгольда Rusfootball.Info. — А потом, откровенно говоря, две грубейшие ошибки, и 0:2. Кто ошибается, тот и проигрывает. Пенальти в их ворота стопроцентный был: за руку, за майку схватил в штрафной. А второй мяч вообще просто грубейшая ошибка! Но дело не в этом: «Локомотив» должен стать чемпионом, им нужно два очка. Думаю, что все будет нормально. Я хочу, чтобы «Локомотив» стал чемпионом. Почему я так говорю? Там работает мой друг Юрий Павлович Семин. Я играл с ним. Конечно, он очень хотел досрочно оформить чемпионство. Правильно он после игры сказал, что «сбился прицел». Но «Локомотив» сейчас попал в психологическую яму. Все ждут от него чемпионства, а он уже третью игру забить не может. Психологическое давление. Тут, конечно, и физическая усталость дает о себе знать, это физиология — никуда не денешься. И нервы… Кажется, медаль лежит, ее надо взять. Но не так все легко в решающий момент. Много факторов. Я хочу, чтобы «Локомотив» стал чемпионом. Он по праву лидирует он выдержал сумасшедший сезон. Он заслужил чемпионство.
— Что ждет «Локомотив» в оставшихся матчах?
— Я думаю, если не в игре с «Зенитом», то в последнем туре свою задачу «Локомотив» решить должен. Ему нужно всего два очка. Две ничьи-то он сделает, хотя не надо тянуть. Но, конечно, все равно тревожно. Игра с «Зенитом», который рвется в Лигу чемпионов, — не подарок. С «Арсеналом» тоже легко не будет. Хотя если «Локомотив» сейчас допустит осечки, а «Спартак» выиграет два матча — вот тебе и приветы. Но совершенно точно не надо проигрывать «Зениту» — это однозначно.