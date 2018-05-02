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«Факел» проиграл «Томи» и покидает ФНЛ
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«Факел» проиграл «Томи» и покидает ФНЛ 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: Новости Воронежа
«Томь» в гостях обыграла «Факел» в матче 36-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0. Единственный гол встречи на свой счет записал Илья Кухарчук.
После этого поражения клуб из Воронежа окончательно лишился даже теоретических шансов на то, чтобы сохранить прописку в ФНЛ на следующий сезон. «Факел» теперь отстает от 15-го места на 8 очков за два тура до финиша.
В текущем сезоне ФНЛ «Факел» одержал лишь 7 побед, 8 матч сыграл вничью и потерпел 21 поражение. «Факел» уже вылетал из AYK в сезоне 2011/12 и провел в ПФЛ три сезона.
В еще одном матче игрового дня ФНЛ «Балтика» сыграла вничью с «Шинником»
Первенство России. ФНЛ  36-й тур  «Факел» (Воронеж) — «Томь» (Томск) — 0:1 (0:0)
Гол: Кухарчук, 61.
«Балтика» (Калининград) — «Шинник» — (Ярославль) — 0:0
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