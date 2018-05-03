Воронежский «Факел» проиграл «Томи» и досрочно вылетел из ФНЛ

В среду, 2 мая, воронежский «Факел» проиграл своему соседу по турнирной таблице — томской команде «Томь» со счетом 0:1.

«Не получилась у нас игра. Ребята не восстановились после матча с «Крыльями Советов». Очень много эмоций и сил было затрачено в том матче. Играли достойно. В некоторых моментах даже неплохо выходили в атакующие действия. Но нам не хватало свежести. Соперник был мобильней. В первом тайме у нас было очень мало подходов к чужим воротам. Во втором тайме активизировались, но не хватило того, чтобы добиться положительного результата. На последних минутах пытались в штурм сыграть. Но получили то, что получили. Соперник имел возможность забить. Тогда мы раскрылись, начали спасать ситуацию. Неприятно проигрывать перед своими болельщиками, которые все равно приходят на стадионы, поддерживают нас. Психологически это плохо, что результата в этой игре мы не добились. Разберем эту игру и будем готовиться к следующей — с «Химками», постараемся добыть победу», — прокомментировал матч и.о. главного тренера «Факела» Игорь Пывин.

Но, как бы ни сыграл «Факел» в Химках, на турнирной ситуации это уже не отразится. После проигрыша «Томи» воронежская команда досрочно вылетела из Футбольной национальной лиги и попала в Профессиональную футбольную лиги (ПФЛ). Что касается того, кто будет тренировать «Факел» в следующем сезоне, пока неизвестно. Как рассказал Игорь Пывин, его контракт истекает в конце сезона.