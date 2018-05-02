Волонтеры ЧМ-2018 в Краснодаре смогут рассказать счет текущих матчей и репертуар театров

КРАСНОДАР, 2 мая. / ТАСС /. Волонтеры, которые будут работать в Краснодаре во время чемпионата мира по футболу, смогут рассказать счет текущих матчей, посоветовать музейные выставки и идущие в театрах спектакли или рассказать, как добраться в нужную часть города, сообщила ТАСС руководитель центра привлечения волонтеров Кубанского государственного технологического университета Марина Мовсисян.

"Основная функция — информационно-туристичекая. Ребята будут информамировать в целом о происходящем на чемпионате мира — им могут болельщики задать вопрос, в каком городе, какой матч, какой счет. И при этом гости города смогут узнать, куда сегодня сходить, какие выставки в музеях, какое расписание в театрах или какой-то фестиваль в городе проходит. Волонтеры же могут подсказать, как доехать до той или иной точки города", — рассказала она.

На данный момент добровольцы проходят обучение. Им уже рассказали про сборные и игроков команд, правила работы с инвалидами и другое. Среди предстоящих курсов — работа с экскурсоводами, чтобы лучше узнать о городских достопримечательностях, и практические занятия на точках, где они будут работать с 1 июня по 15 июля.

Мовсисян добавила, что отбор прошли 120 человек, часть из них находятся в резерве. Большинство волонтеров — молодежь, но есть несколько человек «серебряного» возраста — старше 55 лет. Среди студентов-волонтеров КубГТУ есть и иностранцы, в основном это молодые люди из арабских стран.

Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщала, что волонтеры будут дежурить с 09:00 до 21:00 в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на стадионе ФК «Краснодар», в парках 30-летия Победы, «Солнечный остров», «Чистяковская роща», Городском саду, а также на главной улице города, Красной — в самом ее начале, в сквере имени Жукова, на Театральной площади, около галереи «Краснодар» и кинотеатра «Аврора».

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик). Базы в станице Анапская и на стадионе «Кубань» не выбрала ни одна команда.