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Волонтеры ЧМ-2018 в Краснодаре смогут рассказать счет текущих матчей и репертуар театров
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Волонтеры ЧМ-2018 в Краснодаре смогут рассказать счет текущих матчей и репертуар театров 

ТАСС 25 минут назад
КРАСНОДАР, 2 мая. /ТАСС/. Волонтеры, которые будут работать в Краснодаре во время чемпионата мира по футболу, смогут рассказать счет текущих матчей, посоветовать музейные выставки и идущие в театрах спектакли или рассказать, как добраться в нужную часть города, сообщила ТАСС руководитель центра привлечения волонтеров Кубанского государственного технологического университета Марина Мовсисян.
"Основная функция — информационно-туристичекая. Ребята будут информамировать в целом о происходящем на чемпионате мира — им могут болельщики задать вопрос, в каком городе, какой матч, какой счет. И при этом гости города смогут узнать, куда сегодня сходить, какие выставки в музеях, какое расписание в театрах или какой-то фестиваль в городе проходит. Волонтеры же могут подсказать, как доехать до той или иной точки города", — рассказала она.
На данный момент добровольцы проходят обучение. Им уже рассказали про сборные и игроков команд, правила работы с инвалидами и другое. Среди предстоящих курсов — работа с экскурсоводами, чтобы лучше узнать о городских достопримечательностях, и практические занятия на точках, где они будут работать с 1 июня по 15 июля.
Мовсисян добавила, что отбор прошли 120 человек, часть из них находятся в резерве. Большинство волонтеров — молодежь, но есть несколько человек «серебряного» возраста — старше 55 лет. Среди студентов-волонтеров КубГТУ есть и иностранцы, в основном это молодые люди из арабских стран.
Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщала, что волонтеры будут дежурить с 09:00 до 21:00 в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на стадионе ФК «Краснодар», в парках 30-летия Победы, «Солнечный остров», «Чистяковская роща», Городском саду, а также на главной улице города, Красной — в самом ее начале, в сквере имени Жукова, на Театральной площади, около галереи «Краснодар» и кинотеатра «Аврора».
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик). Базы в станице Анапская и на стадионе «Кубань» не выбрала ни одна команда.
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