Более 281 млн рублей потратят на ремонт моста в Рязани через Оку

На портале госзакупок объявлен аукцион на право заключения контракта, на выполнение подрядных работ по ремонту моста через реку Ока на автодороге Спас-Клепики — Рязань в городе Рязани.

Согласно документации, работы должны начаться с момента заключения контракта. Первый этап работы планируется завершить 31 декабря 2018 года и второй этап 31 июля 2019 года.

Сумма контракта — 281 825 592 рубля.

Отметим, что на заседании технического совета председатель техсовета Козубов С. А. и Горлов А. Б. поддержали проектные решения ООО «Альянс Проект» по ремонту моста, в том числе по устройству износостойкого покрытия на основе полимера Matacryl толщиной 16 мм. Однако член технического совета Тимошенков С. П. высказался против, мотивировав свое решение тем, что нет опыта применения на автодорожных мостах данного полимера, соответственно и никаких гарантий. «Это может привести к дополнительным ремонтным работам, причем в самое ближайшее время», — отметил Тимошенков.

Выслушав все мнения, большинство высказались за проектные решения.

На выполненные подрядные работы устанавливаются следующие гарантийные сроки устранения дефектов:

Искусственное сооружение

8 лет Покрытие русловой части моста (ЩМА-15)

5 лет Покрытие эстакадных частей моста тонкослойным полимерным покрытием на основе полиметилметакрилата (ПММА)

не менее 10 лет на целостность покрытия, не включая износ

Подходы:

Покрытие

5 лет Обустройство:

Сигнальные столбики

3 года

Дорожная разметка термопластиком

1,5 года по функциональной долговечности