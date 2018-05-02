«Барыс» сделал квалификационные предложения шести игрокам команды

«Квалификационные предложения о двусторонних контрактах на два года действуют до конца мая. Игроки имеют право принять контрактные предложения другого клуба в срок до 31 мая. В случае, если игроки не найдут работу в других клубах до конца текущего месяца, то они автоматически становятся хоккеистами «Барыса»», — сообщается на официальном.