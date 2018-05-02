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Корантен Толиссо: «Это самое большое разочарование в моей карьере»
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Корантен Толиссо: «Это самое большое разочарование в моей карьере» 

Спорт-Экспресс 4 минуты назад
Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо выразил разочарование вылетом команды из полуфинала Лиги чемпионов. Мюнхенцы сыграли вничью с «Реалом» (2:2) на выезде в ответной встрече, а в первой уступили дома — 1:2.
— Это самое большое разочарование в моей карьере, — цитирует AFP Толиссо. — Мы здорово играли, но сказались отдельные нюансы. «Бавария» провела выдающийся первый тайм, у нас было много моментов. Мы очень разочарованы, но должны двигаться вперед и думать о Кубке Германии. Потом будет чемпионат мира. Думаю, там со сборной Франции я смогу пройти очень далеко.
Реал — Бавария
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