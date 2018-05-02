ФК «Оренбург» в последнем домашнем матче сыграет с «Сибирью»

2 мая на стадионе «Газовик» состоится последний домашний матч ФК «Оренбург». Оренбуржцам предстоит встретиться в «Сибирью» из Новосибирска. Начало игры в 16.00, сообщает пресс-служба клуба.

ФК «Оренбург» благодаря своей победе в предыдущей встрече над «Тюменью» возглавил турнирную таблицу первенства ФНЛ. Задача оренбуржцев за три оставшихся тура до конца сезона удержать свое лидерство.

В этот же день игру проведет и ближайший конкурент «Оренбурга» — «Крылья Советов», самарцы отстают всего на одно очко.